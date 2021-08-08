وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

المصدر: البيان

رحلت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض إثر إصابتها لمضاعفات كورونا .

وكشفت دلال عبد العزيز في إحدى حلقات برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عن وصيتها الدائمة لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وهي وجوب حرصهما على تقديم واجب العزاء دائما في المقربين إليهما.

وقالت الراحلة: «اتعلموا مني إنهم لازم يروحوا العزا، وبيعملوا كده على طول، ومبيتأخروش، طول ما هما فاضيين يعملوا واجب العزا، لازم يعزوا هي دي الأصول اللي اتربينا عليها» وفق بوابة أخبار اليوم.

وتوفيت أمس الفنانة دلال عبد العزيز، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا الذى كانت قد أصيبت به، في نهاية شهر أبريل الماضي، وأدى إلى تليف جزء كبير من رئتيها.

وأعلن رامي رضوان في حسابه على تويتر خبر وفاة الفنانة الكبيرة قائلا"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. انا لله وانا إليه راجعون ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

وكان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

وفي السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامي رضوان بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله .. عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي.. ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة".

وقدمت الفنانة الراحلة على خشة المسرح العديد من الأعمال منها (فخ السعادة الزوجية) و(هالة حبيبتي) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(حب في التخشيبة) و(جوازة طلياني).

وفي التلفزيون اشتهرت بدور "نجاة" في مسلسل (ليالي الحلمية) ومن بعده مسلسلات (لا) و(للعدالة وجوه كثيرة) و(حديث الصباح والمساء) و(الناس في كفر عسكر) و(ابن الأرندلي) و(حق ميت) و(الهروب) و(سابع جار) و(فلانتينو) و(في بيتنا روبوت).