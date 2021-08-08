منى زكي تتعرض للنقد بسبب دلال عبدالعزيز

المصدر: البيان

واجهت الفنانة مني زكي عاصفة جارفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها «استوري»، من داخل سيارتها عبر حسابها بتطبيق «انستغرام»، أثناء استماعها لإحدى أغنيات الفنان محمد حماقي.

وتركزت الانتقادات علي عدم مراعاة مني زكي لحالة الحزن التي تخيم علي الوسط الفني، بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، ما دفع «زكي» لحذف الـ «استوري» بعد دقائق من نشرها له وفق صحيفة الوطن.

وتوفيت اليوم الفنانة دلال عبد العزيز، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا الذى كانت قد أصيبت به، في نهاية شهر أبريل الماضي، وأدى إلى تليف جزء كبير من رئتيها.

وأعلن رامي رضوان في حسابه على تويتر خبر وفاة الفنانة الكبيرة قائلا"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. انا لله وانا إليه راجعون ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

وكان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

وفي السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامي رضوان بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله .. عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي.. ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة".

وقدمت الفنانة الراحلة على خشة المسرح العديد من الأعمال منها (فخ السعادة الزوجية) و(هالة حبيبتي) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(حب في التخشيبة) و(جوازة طلياني).

وفي التلفزيون اشتهرت بدور "نجاة" في مسلسل (ليالي الحلمية) ومن بعده مسلسلات (لا) و(للعدالة وجوه كثيرة) و(حديث الصباح والمساء) و(الناس في كفر عسكر) و(ابن الأرندلي) و(حق ميت) و(الهروب) و(سابع جار) و(فلانتينو) و(في بيتنا روبوت).

أما في السينما فشاركت في عشرات الأفلام منها (يا رب ولد) و(بئر الخيانة) و(بنات حارتنا) و(البوليس النسائي) و(صراع الزوجات) و(النوم في العسل) و(مبروك وبلبل) و(أسرار البنات).

ومع تقدمها في العمر برعت في تقديم دور الأم بصورة غير نمطية في أفلام مثل (آسف على الإزعاج) و(لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية) و(قلب أمه) و(البدلة)، وكذلك في مسلسل (ملوك الجدعنة)، آخر أعمالها.وستشيع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير طنطاوي، ظهر اليوم الأحد، وسيتم دفنها إلي جوار جثمان زوجها الفنان الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.