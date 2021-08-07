فيلم «إكس مراتي» جديد محمد إمام

المصدر: دبي - البيان

يحضّر النجم محمد عادل إمام لفيلم بعنوان «إكس مراتي»، في عمل يجمعه بالمخرج معتز التوني، وما زال في مرحلة الكتابة وينتمي إلى الأعمال الكوميدية، حسب ما ذكر موقع اليوم السابع.

يذكر أن النجم محمد إمام تعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «عمهم» من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ومقرر البدء في تحضيراته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد لعقد جلسات عمل مع صناع الفيلم لترشيح الفنانين المشاركين في البطولة وتحديد موعد التصوير.

ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوي بعدما قدما سوياً فيلم «ليلة هنا وسرور» عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن كوميدي.

وكان آخر أفلام محمد إمام «لص بغداد» وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومي فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.