تغريدات النجوم.. إصابات بـ«كورونا» واحتفاء بالغناء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

شهدت الساحة الغنائية العربية انتعاشاً ملحوظاً في الأونة الأخيرة، مع بدء إطلاق النجوم لإغنياتهم وأعمالهم الجديدة، في حين احتفى بعضهم عبر حساباته بما حققته أعمالهم من نسب مشاهدة عالية على «يوتيوب»، في وقت أعلن فيه نجوم الدراما عن استمرارهم في تصوير مشاهدهم السينمائية والدرامية، وقد جاء ذلك بالتزامن مع إعلان عدد كبير من النجوم عن إصابتهم بفيروس «كورونا».

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات، وكانت البداية مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي احتفل أخيراً بتحقيق أغنيته «بالبنط العريض» لنصف مليار مشاهدة على «يوتيوب»، ما أهّله لتصدر تريند «تويتر»، حيث علّق الجسمي على ذلك بالقول:

«نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض»، ويأتي ذلك بعد طرحه أخيراً لأغنيته «حتة من قلبي» التي تجاوزت عدد مشاهداتها على يوتيوب حاجز الـ 20 مليوناً، في حين أعلنت الفنانة أحلام عبر «تويتر» عن خروجها في إجازة صيفية لمدة شهر، وكتبت:

«قررت آخذ إجازة قصيرة لمدة شهر، راحة واستجمام قبل بدء موسم حافل بإذن الله، أول شهر 9، اللهم إني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك، استودعتكم الله».

ألبوم جديد

من جهته، تصدر الفنان عبد المجيد عبدالله قائمة «التريند» بعد طرحه ألبومه الجديد «عالم موازي» وعودته إلى الساحة الفنية بعد غياب، وكان عبد المجيد قد اختار عيد ميلاده موعداً لطرح الألبوم الجديد، الذي احتفى به الجمهور، وزملاء عبد المجيد عبدالله الذين قدموا له رسائل التهنئة بهذه المناسبة.

وبعد تعافيه من «فيروس كورونا»، أعلن الفنان عبد الرحمن العقل عبر «التواصل الاجتماعي»، عن عودته إلى المسرح، مؤكداً أنه انتهى من الحجر الصحي، وإنه سيعود إلى الخشبة من خلال مسرحية «المهمة الصعبة»، من جانبها نشرت الفنانة هيا عبد السلام، على حسابها في انستغرام، صورة لوالدها الراحل الفنان التشكيلي عبد السلام مقبول، وأرفقتها بتعليق عبرت فيه عن حنينها لوالدها.

وكتبت: «مشتاقين لك يا يبه ولوقفتك معانا حبك ودعمك وإيمانك فينا كل إنجاز نحصله بنذكرك وندعيلك بالرحمة والمغفرة. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه (عبد السلام مقبول)».

مشاهدة كبيرة

على الصعيد العربي، بدا الفنان محمد حماقي مشغولاً في الآونة الأخيرة في إنجاز ألبومه الجديد «يا فاتني»، حيث أطلق العنان، عبر حساباته لأولى أغنياته «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وحققت الأغنية الجديدة أكثر من 157 ألف مشاهدة على «يوتيوب» بمجرد رؤيتها النور.

أما الفنانة إليسا فاحتفلت بمرور عام على ألبومها «صاحبة رأي»، ودشنت لأجله هاشتاغ «ذكرى صاحبة رأي»، حيث استعادت من خلاله ذكرياتها مع هذا الألبوم.

وكتبت: «حتى لو ألبوم «صاحبة رأي» لم يأخذ حقه بسبب الظروف، سيظل موجوداً بالأرشيف، وستبقى الموسيقى الشيء الحلو الذي يجمعنا، واللغة الوحيدة التي نحكي بها جميعاً»، في الوقت ذاته أعلن الفنان سعد لمجرد عن طرحه لكليب أغنيته الجديدة «انتي حياتي» التي تعاون فيها مع فرقة «كاليما» على قناته في «يوتيوب».

صور هند

ورغم انشغالها في تصوير مشاهدها بمسلسل «البحث عن علا»، أثارت الفنانة هند صبري، اهتمام متابعي حسابها على «انستغرام» بعد نشرها لمجموعة صور لها وهي ترتدي «الكومينو» الياباني.

حيث جاءت جلسة التصوير هذه، احتفاءً منها بأولمبياد طوكيو. بينما فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها، بعودتها إلى «انستغرام» بعد انقطاع لمدة عامين.

حيث نشرت صورة تمثل أحدث إطلالاتها، وقد شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل جمهور شيرين التي استأنفت الشهر الماضي نشاطها الفني بعد انقطاع عنه. أما الفنانة تارا عماد.

فقد أعلنت عن انضمامها إلى فريق مسلسل «الستات بتعرف تقتل»، لتشارك كل من كندة علوش وإنجي المقدم بطولة المسلسل الذي يتولى إخراجه محمد سلامة، والمسلسل يتألف من 12 حلقة، كما أعلنت تارا أيضاً عن انضمامها إلى فريق فيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، وهو من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، وأحمد السعدني.

إصابات كورونا

في الآونة الأخيرة، شهد الوسط الفني ارتفاعاً في أعداد الإصابات بـ «فيروس كورونا»، ففي الوقت الذي أعلن فيه مصطفى كامل عن إصابته وأسرته بالكامل بالفيروس، مؤكداً عبر حساباته تواجده مع ابنته في مستشفى العجوزة، أعلن الفنان أحمد فتحي عن إصابته بالفيروس.

وذلك خلال مشاركته في تصوير مشاهده في مسلسل «عودة الأب الضال»، والأمر ذاته انسحب على المخرج محمد دياب، الذي أعلن عبر «الفيسبوك» هو الآخر عن إصابته بفيروس كورونا المتحور (دلتا)، رغم تلقيه اللقاح.

كما انضمت للقائمة أيضاً الفنانة الكويتية هند البلوشي، حيث كشفت هي الأخرى عن إصابتها بالفيروس رغم تلقيها اللقاح، كما كشفت الإعلامية مي حلمي، عن إصابتها هي الأخرى بالفيروس، وجاء ذلك خلال «بث مباشر» عبر انستغرام، تحدثت فيه عن معاناتها من أعراض «كورونا».