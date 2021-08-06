بسبب لفظ خارج.. التحقيق مع مطرب المهرجانات عمر كمال

المصدر: البيان

أكد عضو نقابة المهن الموسيقية في مصر حلمي عبد الباقي أنه سيجري استدعاء مطرب المهرجانات عمر كمال والتحقيق معه في واقعة استعمال كلمات بذيئة في إحدى أغنياته.

وأوضح عبد الباقي، بحسب موقع «في الفن» الإخباري، أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب من خلال لجنة التحقيقات في النقابة، وعرض قرار اللجنة على مجلس الإدارة برئاسة الفنان هاني شاكر لاتخاذ القرار النهائي.

كان كمال قد أحدث جدلاً واسعاً إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوَّراً له في إحدى حفلاته وهو يستبدل بكلمات إحدى أغنياته ألفاظاً خارجة.

وتردَّد أن المقطع يرجع إلى تاريخ قديم منذ عامين، لكنَّ النقابة لفتت إلى أنه سيتم التأكد من ذلك ومعاقبته على فعله إذا صحَّ في كل الأحوال.

يُذكر أن آخر أعمال عمر كمال كان أغنية مشتركة مع الفنانة سمية الخشاب بعنوان «أوعدك»، حققت نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.