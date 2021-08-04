أول تعليق للإعلامية إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية

المصدر: البيان

وجهت الإعلامية المصرية إيمان الحصري رسالة لمحبيها وجمهورها بعد شهور من المعاناة الصحية، تطالبهم بالدعاء لها.

وثمنت المشاعر الطيبة والدعم الصادق لكل من وقف معها وساندها في أزمتها الصعبة.

وكتبت عبر حسابها بـ "فيسبوك"، "أول مرة أكون قادرة أني اكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم ايه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي".

وأضافات، "ناس كتير أوي نفسي أكلمها و أقولها شكرًا .. شكرا بجد .. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت ومازالت بتهون عليه.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة أني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسة مخرجتش .. ولسه محتاجة دعواتكم".

وكانت الإعلامية إيمان الحصري قد أجرت جراحة دقيقة لم يكتب لها النجاح، ثم أجرت العديد من الجراحات اللاحقة لتدارك المضاعفات الناتجة عن الجراحة الأولى.

ويشار إلى أن الظهور الأخير للإعلامية إيمان الحصري على الشاشة كان في أول أيام شهر رمضان، عندما استضافت أبطال مسلسل "لعبة نيوتن" النجمة منى زكي والفنان محمد فراج، والمخرج تامر محسن.