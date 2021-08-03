رحيل العلامة الجزائري بلحاج محمد بن بابا

المصدر: البيان

توفي أمس الاثنين العالم الجزائري الكبير الشيخ بلحاج محمد بن بابا، المدعو (الشيخ بن الشيخ) في وادي ميزاب بولاية غرداية الجزائرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويعد الشيخ بلحاج محمد بن باب أحد كبار علماء الجزائر المعاصرة، ممثلا لمدرسة أهل الدعوة والاستقامة في الفقه وأصوله والعقيدة وأصول الدين، وأحد مجددي الفكر الديني.

وواكب الراحل ملتقيات الفكر الإسلامي وحاور كبار الدعاة في العالم الاسلامي أمثال الشيخ محمد الغزالي والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ محمد رمضان البوطي وغيرهم، شارحا ومبينا منهج أهل الدعوة والاستقامة في فهم النصوص الدينية وتأويلها.

كما كان المرحوم قبلة للباحثين من مختلف الجامعات الجزائرية والدولية يستنيرون به دروب بحوثهم ويستوضحون منه مغامض إشكالاتهم البحثية، حيث فقد كان مرابطا في ثغر من ثغور العلم، وكان بعمله الدؤوب بمثابة الرجل المؤسسة.