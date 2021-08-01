القضاء المصري يصدر حكماً نهائياً في قضية الفنان أحمد عبد الله

المصدر: البيان

أصدر القضاء المصري حكماً نهائياً في قضية الفنان أحمد عبد الله محمود، معلناً رفض الدعاوى المقدَّمة ضده من طليقته الفنانة سارة نخلة.

وقال محمود، أمس، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «شكر وتقدير وعرفان للقضاء المصري الشامخ الذي أيَّد الحق وأزهق الباطل»، مؤكداً: «رفضت محكمة النقض الموقرة القضايا المنسوبة إلي والمرفوعة ضدي باطلاً من زوجتي السابقة».

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من أيَّده ووقف بجواره لرفع الظلم عنه في هذه المحنة، مختصّاً بالشكر محاميه المستشار أحمد سلامة.

يُذكر أن إن الثنائي الفني انفصل منذ فترة وحدثت بينهما مشكلات وصلت إلى أروقة المحاكم، إذ حظيت سارة نخلة من قبل بحكم بسجن طليقها عامين لعدم سداد وصل أمانة.