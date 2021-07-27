نسرين طافش تتصدر «غوغل» بسبب نجل شقيقتها «العملاق»

المصدر: البيان

تصدرت النجمة السورية نسرين طافش، محرك البحث العالمي «غوغل»، بعد نشرها لصورة تجمعها مع نجل شقيقتها «حسونة»، والذي وصفته بـ«العملاق»، أثناء زيارتها لعائلتها بهولندا.

ونشرت الفنانة السورية الصورة، عبر «إنستجرام» قائلة: «بتتذكروا حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسه عم يطول حبيبي.. الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب».

وأضافت: «اسحبوا لتشوفوا الصورة الأخيرة الأصلية من 6 سنين، بس للعلم أنا طولي 170، وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم».

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «المداح» وهو من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.