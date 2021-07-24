منة فضالي تصدم الجمهور برأيها في ياسمين صبري

المصدر: البيان

فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها بتصريح صادم وصفت فيه زميلتها الفنانة ياسمين صبري بأنها ضعيفة فنياً.

وقالت منة، خلال لقائها أمس في برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، إن الشكل ليس كل شيء في المجال الفني، موضحةً أن «ياسمين ست جميلة بس ممثلة ضعيفة، محتاجة تشتغل على نفسها».

وأضافت: «الحلاوة مش كل حاجة، آه شكلها حلو زي القمر، لكن ضعيفة في التمثيل، وعموماً دلوقت الناس تقدر تشتري الشهرة والفلولوز عادي».

يُذكر أن منة فضالي شاركي أخيراً في مسلسل «نسل الأغراب» إلى جانب النجوم: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وعماد زيادة، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.