تغريدات النجوم معايدات مزدانة بالأمل وأغانٍ جديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم العرب مشبعة بالتهاني بمناسبة عيد الأضحى، حيث كانت تغريداتهم محملة بالفرح والأمل وأجمل الأمنيات، في وقت سعى فيه عدد من النجوم إلى نثر المحبة والفرح على رؤوس الجمهور من خلال الحفلات الغنائية التي أقاموها خلال إجازة العيد.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وألقت نظرة على حسابات النجوم، والبداية كانت من حساب الفنان عيضة المنهالي، حيث نشر عبر «أنستغرام» مقطعاً من أغنيته الجديدة «العيد من دونك»، والتي كتب كلماتها الشاعر غدير بن سعيد الكتبي، وألحان علي كانو، وأشار المنهالي في تعليقه إلى أن هذه الأغنية بمثابة «عيديته» لجمهوره الغالي.

في حين نشرت الفنانة نادين نجيم عبر «ستوري أنستغرام» صورة تجمعها مع الفنانة السورية كاريس بشار، وأرفقتها بتعليق: «كثير ضحكنا، أخذنا ألف صورة حتى ضبطت واحدة»، وكانت نادين قد أنهت أخيراً تصوير مسلسلها «صالون زهرة» الذي يشارك في بطولته الفنان معتصم النهار، تمهيداً لعرضه قريباً على منصة «شاهد».

لم تخلُ تغريدات النجوم من تهاني عيد الأضحى، وفي هذا السياق، نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على «أنستغرام» صورة تجمعها مع زوجها وابنتها «سلمى»، وأكدت في التعليق الذي أرفقته مع الصورة، بأن هذا العيد «مختلف بالنسبة لها، مع وجود ابنتها». وقالت: «كل عام وأنتم بخير.. عيد أضحى مبارك، هذه السنة مختلفة علينا أنا وأبو سلمى مع سلمى وأول عيد معانا.. الله لا يحرمني منكم».

معايدة خاصة

من طرفها وجهت الفنانة صباح الجزائري، معايدة خاصة لزوجها بمناسبة عيد الأضحى، حيث نشرت عبر «أنستغرام» صورة تجمعهما، وعلقت عليها: «الأيام بقربك عيد.. كل عام وأنتم بألف خير»، وكانت صباح قد انتهت أخيراً من تصوير مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل «الكندوش».

كما شاركت أيضاً في تصوير مسلسل «عالحد» بالشراكة مع سلافة معمار. في المقابل، لم تأت معايدة الفنان أيمن زيدان في عيد الأضحى محملة بالفرح، حيث كتب عبر «الفيسبوك»: «إلى متى ستظل تجافينا أيها الفرح، كم نفتقدك يا صديقنا العتيق، كل عام وأنتم أقل حزناً».

من جانبها، هنأت الفنانة المصرية كارمن سليمان، جمهورها بعيد الأضحى، عبر إعلان لبرومو مسرحيتها مع الفنان يحيى الفخراني، ونشرت عبر «أنستغرام» صورة وهي ترتدي ملابس عربية لشخصيتها في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي ستعرض قريباً في القاهرة والإسكندرية، وعبرت كارمن سليمان عن سعادتها في أول تجربة لها بالتمثيل على خشبة المسرح.

وتمنت أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور، معتبرة إياها «خطوة جديدة ومهمة جداً بالنسبة لها، خاصة وأنها تقف فيها أمام يحيى الفخراني».

اشتياق للعائلة

وبمناسبة العيد، عبرت الفنانة سوزان نجم الدين عن اشتياقها للاجتماع مع عائلتها وأولادها الذين فرقتهم الأماكن. ونشرت عبر «أنستغرام» صورة تجمعها مع أولادها المتواجدين في أمريكا، وعلقت عليها بالقول: «منذ 10 أعوام، وأنا أحلم بمكانٍ واحدٍ يجمعني بعائلتي.. فها هي أمي وأخوتي كلّ منهم في بقعةٍ من تلك الأرض الواسعة، وأولادي في آخر بقاعها..

وكلّ يعاني ما أعانيه من البعد والفقد والحرمان الذي أرهق أرواحنا.. فأصبحت خاويةً إلا من صوت الوجع والأنين والشوق والحنين ليومٍ يجمعنا من جديد علّنا نعيش معاً لنستعيد طعم الحياة السعيد».

وأضافت: «متى يا الله تلم شمل عائلتي التي أحب وأعشق لتكون جمعتُنا هي العيدُ الذي نتوق إليه ونحلم.. كل عام وأنتم وعائلاتكم معاً وبألف خير»، في حين نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر «أنستغرام» مجموعة صور لها، وذلك من خلال آخر جلسة تصوير خضعت لها.

صيف جدة

حفلات كثيرة شهدتها المنطقة العربية خلال فترة العيد، ومن بينها حفل الفنان جورج وسوف، الذي أطل أمس على الجمهور خلال مشاركته في حفلات «صيف جدة»، وقبيل حفلته استطاع وسوف تصدر قائمة الترند في مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث عبر من خلال مقطع مصور عن مدى شوقه لملاقاة جمهوره، وقال: «فرحان ومبسوط جداً، أنا في جدة وسنغني، وإن شاء الله تكون حفلة جميلة، وفرحتي لا توصف بأول مرة أغني بالمملكة العربية السعودية».

في المقابل، نشر الفنان عمرو دياب عبر «أنستغرام» مجموعة من صور حفلته التي أقامها في الساحل الشمالي بمصر، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من قبل الجمهور ونجوم مصر ومن بينهم آسر ياسين وغادة عادل وفيفي عبده وغيرهم.