محمد رمضان يرد على هاني شاكر: "المواجهة من صفات الرجال"

المصدر: البيان

لا تزال الأزمات تتوالى على الفنان المصري محمد رمضان، فقد أثار انتقاد نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر له بسبب طريقة ظهوره على المسرح في حفلاته.

وفي معرض رده على هاني شاكر، نشر رمضان صورة له على موقع "إنستغرام"، معلقاً عليها برد غير مباشر قائلاً: "المواجهة من صفات الرجال".

وكان هاني شاكر قد انتقد الأسلوب الذي يتبعه محمد رمضان في الحفلات التي يقدمها، و"المظهر العاري" الذي اعتاد الظهور به على المسرح.

وقال: "أنا بشوف إنه حتة إني أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح دي تقريبا إحنا أول مرة نشوفها من محمد رمضان، وبرضه اللي بيطلعوا ومش بيعتمدوا على صوتهم وأغانيهم، ولكن بيعتمدوا على رقصهم وملابسهم دي فترة ومش بتستمر، وأنا ضد ده بصراحة".

وأضاف أن "الحفلات في مصر لها تقاليد وعادات غير أوروبا وأميركا، مشيرا إلى أنه "ليس كل ما يمارس هناك قد يصلح في مصر".

وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "محمد قد يكون حب يعمل شيء مختلف وجديد، وهو مش مطرب أساسا وعايز يعمل شو وشكل مختلف، ولكن قد يكون الشكل المختلف ده غير مقبول في مصر".