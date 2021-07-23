تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

المصدر: البيان

كشفت مصادر طبية بالمستشفى الذي يعالج فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز، آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان خروجها من العناية المركزة.

وقالت المصادر إن ياسمين عبد العزيز ستجري عملية جراحية جديدة خلال ساعات، وذلك لإنهاء الأزمة التي تعرضت لها.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أجرت منذ فترة عمليتين جراحيتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى بإحدى الدول الغربية، ونتج عنهما مضاعفات.

وكشف الأستاذ الدكتور ماهر عمران، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس: "جرى إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من على كل من المبيضين، احتوى كل منهما على ما يقل عن نصف لتر من الدم الكثيف، الذي يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض، أو كما يقال (البطانة المهاجرة)، وكل من يعمل في تخصص أمراض النساء، من الممكن أن يتصور مدى تعقيدات الحقل الجراحي في حالات تكرار التدخل الجراحي، ولاسيما مع هذا المرض الذي تكون جراحاته أحيانًا أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة، ولاسيما عند تكرار التدخل الجراحي ولم تكن هذه هي المرة الأولى للتعامل مع هذا المرض"، وفقا لما نقلته صحيفة الوطن المصرية.

وكان زوج ياسمين الفنان أحمد العوضي قد كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة... حتى استقرار الحالة... اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها ..... ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".