بونغ جون-هو يترأس لجنة التحكيم في مهرجان البندقية

المصدر: روما - أ ف ب

يترأس مُخرج فيلم "باراسايت" الكوري الجنوبي بونغ جون-هو لجنة التحكيم في الدورة المقبلة من مهرجان البندقية السينمائي، وتضم اللجنة بين أعضائها المُخرجة الصينية كلويه جاو. وتقام الدورة بين 1 - 11 سبتمبر المقبل في البندقية.

وكان "باراسايت" فاز عام 2019 بالسعفة الذهبية في مهرجان كان الفرنسي، وحقق عام 2020 فوزاً مزدوجاً تاريخياً في الأوسكار، إذ نال جائزة أفضل فيلم أجنبي وأفضل فيلم.

وسيكون إلى جانب بونغ جون-هو في اللجنة عدد من الأسماء الكبيرة، بينها المخرجة الصينية كلويه جاو التي حصلت عن فيلمها "نومادلاند" على ثلاث جوائز أوسكار هذه السنة، إحداها في فئة أفضل فيلم.

ومن أعضاء اللجنة أيضاً الممثلة الفرنسية فيرجيني إيفرا، بطلة فيلم "بينيديتا" لبول فيرهوفن الذي عرض في مهرجان كان أخيراً، ويتناول علاقة مثلية بين راهبتين في دير خلال القرون الوسطى.

وفي اللجنة كذلك المخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سافيريو كوستانزو، صاحب مسلسل "لاميكا جينياليه" المقتبس من كتاب يحمل العنوان نفسه للكاتبة إيلينا فيرانتيه. وتشمل تشكيلة اللجنة أيضاً الممثلة المسرحية والسينمائية والمغنية والملحنة البريطانية سينثيا إيريفو، والممثلة والمنتجة الكندية ساره غيدون، والمخرج الروماني ألكسندر ناناو.