إيمي واينهاوس في فيلم وثائقي

المصدر: لندن - رويترز

تتذكر أسرة المغنية الراحلة إيمي واينهاوس وأصدقاؤها حياتها في فيلم وثائقي جديد بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاتها يتضمن روايات مؤثرة عن صعود نجمها لمصاف مشاهير العالم ومعركتها مع الإدمان.

ويعرض الفيلم الوثائقي الذي ترويه والدتها جانيس واينهاوس-كولينز، ويحمل اسم (ريكليمينج إيمي)، لقطات من داخل منزلها وصورا عائلية ومقابلات مع أصدقاء مقربين لها يتذكرون الأوقات السعيدة والتعيسة التي مرت بها المغنية التي حصلت على ست جوائز جرامي.

ولم تتحدث جانيس المصابة بمرض التصلب المتعدد كثيرا عن ابنتها الراحلة علنا لكنها ستشارك الناس روايتها الخاصة عن الأحداث في الوثائقي الذي أنتجته (بي. بي. سي. تو) و(بي. بي. سي. ميوزيك). وسيبث الفيلم يوم غدا. وتقول جانيس في الفيلم "عندما أنظر الآن لما حدث وقتها أدرك كما كان ما نستوعبه ضئيلا... كانت ميالة للإدمان ولم تتمكن من وضع حد لنفسها. إنه (الإدمان) وحش شديد القسوة".