طبيب الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف معلومة سارة

المصدر: البيان

كشف طبيب الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، الدكتور حاتم شومان، عن معلومة سارة بخصوص حالتها الصحية.

وأكد شومان، الذي يعمل في مستشفى السلام الدولي، أن ياسمين ستغادر المستشفى بعد أيام، منهياً تضارب الأنباء حول تطورات مرضها.

وقال، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حالة ياسمين عبد العزيز مفيش فيها سحر أسود ولا غيره، دي كانت بتعمل عملية بسيطة ودخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها، وأمورها شبه مستقرة عندنا في المستشفى".

وأضاف أنها "بكامل وعيها، والموضوع أيام وهتخرج"، مطالباً بالكف عن الخوض في تفاصيل حالتها الصحية دون معلومات مؤكَّدة.

كان الفنان أحمد العوضي قد أعلن، منذ أيام، خضوع زوجته ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية، مناشداً جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.