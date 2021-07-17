تغريدات النجوم استعدادات فنية وأفراح

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخف حدة النشاط على حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي بدأ فيه بعضهم بالكشف عن تحضيراتهم للأعمال الدرامية المخصصة لرمضان، شهدت حسابات نجوم الغناء ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط الفني.

فيما سارع عدد من النجوم إلى إعلان زواجهم، بينما لم تشهد الحالة الصحية لبعضهم استقراراً ملحوظاً، مع تعرض بعض النجوم لإصابات كسر ووعكات صحية. «البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات، والبداية كانت من حساب الفنان حسين الجسمي، الذي كشف عن أحدث أغنياته الحاملة لعنوان «حتة من قلبي»، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.

وحملت الأغنية بين ثناياها الكثير من مشاعر الفرح والبهجة والعشق، وتأتي هذه الأغنية بعد فوز أغنية «سنة الحياة» بالمرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً كأفضل أغنية مؤثرة.

حفل غنائي

أما الفنانة بلقيس فأعلنت عن بدء استعداداتها لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك في 12 أغسطس المقبل، لتعيد إلى الأذهان ذكريات حفلها المشهور برفقة والدها الموسيقار أحمد فتحي والذي أقيم في 2016، يذكر أن هذه الاستعدادات تأتي بعد تصدر أغنيتها الأخيرة «ممكن» التي قدمتها مع العراقي سيف نبيل لقائمة الترند في «التواصل الاجتماعي».

من جانبه، كشف الفنان داوود حسين عبر «انستغرام» عن خوضه برفقة زميلته د. عبير الجندي، لتجربة تقديم برنامج إذاعي عبر أثير «إذاعة الكويت» يحمل عنوان «روايات الحياة»، من إعداد أحمد اليعقوب، وإخراج صاحب خليفة.

وعلق حسين على بوستر البرنامج، بالقول: «برنامج روايات الحياة.. كل المحبة والشكر لوكيل وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة سعد الفندي على جهوده المبذولة مع فريق عمله.. كل من يسمع هذا البرنامج ويشاهد هذا البوست أطلب منه قراءة الفاتحة ويهديها لروح زميلنا الراحل صادق الدبيس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

مسلسل جديد

بينما شاركت الفنانة الكويتية فوز الشطي عبر «انستغرام» جمهورها صوراً من مسلسلها الجديد «حبي الباهر»، كاشفة في الوقت نفسه، عن اسم الشخصية التي ستؤديها في العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، منوهة إلى أنه سيكون من إخراج خالد جمال، وتأليف علياء الكاظمي، كما نشرت الفنانة فرح الهادي، مجموعة صور من كواليس مسلسل «بين ايديك» برفقة المنتج باسم عبد الأمير، وعقيل الرئيسي، وصمود الكندري، وإيمان فيصل، وهو للكاتب عبدالله الرومي.

وبعد تأكيد الفنانة إلهام الفضالة خبر زواجها من زميلها الفنان شهاب جوهر، حيث أثار الخبر ردود أفعال مختلفة، أعلن الكويتي يعقوب بوشهري عقد قرانه على السعودية فاطمة الأنصاري، حيث نشرت شقيقتها أمل صور عقد القران على «انستغرام»، وعلقت بالقول: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. طفح السرور علي لدرجة أنه أبكاني..

تم بحمد الله عقد قران أختي وحبيبتي وقطعة من قلبي فاطمة، على صاحب وقت الفرح والأخ وقت الضيق والأب وقت الهزائم والحبيب في كل وقت.. يعقوب بو شهري».

شعور طيب

وفي الوقت الذي تحتفي فيه الفنانة أصالة، بتخطي كليب أغنيتها «ذاك الغبي» حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، على «يوتيوب»، وعلقت بالقول:

«شكراً لمحبتكم التي مسحت على روحي وقلبي بشعور طيّب، لأعيش عمري القادمّ أبادلكم الفرح بالفرح، والحب بالحب، معكم وبكم أنا أفضل»، تجاهلت أصالة كل الأنباء التي تشير إلى انفصالها عن زوجها «الثالث» النائب في البرلمان المصري أحمد عبد المجيد، بعد استمراره 3 أشهر، من جانبه لم يعلق عبد المجيد على الخبر ذاته.

وفي السياق ذاته، عبرت الفنانة نانسي عجرم عن فرحتها بنجاح ألبومها «نانسي 10» وردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها حول أغنيات الألبوم، ونشرت نانسي عبر «تويتر» صورة لها من كواليس الألبوم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «ممتنة لردود الفعل الجميلة التي أتلقاها حول Nancy10، كل ما أرغب فيه حقاً هو الاستمتاع بالموسيقى ونشر الحب».

أحوال صحية

لا يبدو أن أحوال بعض النجوم الصحية تمر بخير، وفي هذا السياق، تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة للإصابة بيدها خلال ممارستها بعض التمارين الرياضية، ونشرت كارول عبر «انستغرام» مقطعاً مصوراً من داخل النادي الرياضي، وعلقت بالقول:

«تمرين الـ20 دقيقة مع مدرب اللياقة البدنية الكابتن أحمد عبد الرحمن.. بعض الأحيان نصاب ببعض الحوادث البسيطة داخل الجيم»، أما الفنانة مي حلمي، فقد كشفت هي الأخرى عبر «ستوري انستغرام» عن تعرضها لكسر في قدمها اليمني، وعلقت عليها بالقول:

«الحمد لله على كل شيء»، حيث جاءت هذه الصورة بعد مرور 24 ساعة على نشرها لصورتها وهي تمسك بيد حبيبها الجديد دون الكشف عن وجهه، أو الإدلاء بأية تفاصيل عنه. من جانبه، طمأن الفنان هاني شاكر جمهوره على صحته، في أول ظهور له بعد عودته إلى منزله، حيث يقضي فترة النقاهة، ووصف ما حدث بـ «أزمة وعدت»، موجهاً في الوقت ذاته انتقاداً لكل من بالغ في وصف تدهور وضعه الصحي، مؤكداً عودته قريباً إلى عمله الفني.