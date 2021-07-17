دبي استقرار ورفاهية لنجوم بوليوود

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لدبي مكانة خاصة في قلب النجوم، الكثير منهم يقصدونها من أجل تصوير مشاهد خاصة بأعمالهم السينمائية، وهناك من يقصدها لقضاء أيام إجازته فيها.

والاستمتاع بمستوى الرفاهية العالية التي توفرها الإمارة لزوارها، إلا أن الأمر بدا مختلفاً بالنسبة لنجوم بوليوود، الذين يرون في دبي بيتاً لهم، يحتضنهم وعائلاتهم وأعمالهم، وتوفر لهم خدمات تفوق طموحاتهم، وهو ما دعا الكثير منهم إلى اتخاذ «دانة الدنيا» مستقراً لهم ولعائلاتهم، حيث يقضون أيامهم بين أحضانها.

نجم بوليوود شاروه خان، وزميله سلمان خان، وكذلك أنيل كابور، وشيلبا شيتي، وأشوريا راي، وأيضاً ابيشيك باتشان، ليسوا الوحيدين الذين يقفون على قائمة نجوم بوليوود الذين يعيشون في دبي، فقد اتسعت القائمة بعد انضمام ثلة من نجوم بوليوود لها، ممن أعلنوا عن استقرارهم نهائياً في المدينة، ليظلوا على تواصل مع مدنهم الأصلية، من أجل إنجاز تصوير مشاهد أعمالهم السينمائية.

وقت جميل

الممثلة الهندية كاناك باندي، بدت من أحدث الأسماء التي انضمت إلى قائمة النجوم الذين انتقلوا للعيش في دبي، وبلا شك فإن نظرة واحدة على صورها المنشورة في حسابها على «انستغرام»، كفيلة بأن تكشف عن مدى السعادة التي تغلف ملامحها، بعد انتقالها للعيش في دبي، حيث تقضي وقتاً جميلاً مع أحبائها في ربوعها.

كاناك، شاركت متابعي حساباتها صوراً مختلفة ترتدي فيها ملابس أنيقة، تبدو فيها رائعة الجمال، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: «أسرع طريقة لاكتساب الثقة أن تفعل بالضبط ما تخشى فعله». كاناك التي ستظهر ضمن مشاهد الدراما العائلية (Panch Maharaniya)، احتفلت أخيراً باليوم العالمي لليوغا، في إحدى الساحات الخضراء بدبي، حيث نشرت على «انستغرام» مقطعاً مصوراً خلال قيام بأداء اليوغا.

طموحات سيديكيو

الدرب ذاته، سلكه الممثل ناوازودين سيديكيو، الذي قرر وعائلته أخيراً الانتقال إلى دبي والاستقرار فيها، بعد أن وجدها من أكثر المدن التي تتناسب مع طموحاته وتطلعاته في تأمين مستقبل جيد لطفليه شوري وياني، وهو ما أكده في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام هندية، أبدى فيها حرصه على تأمين مستقبل جيد لطفليه، قائلاً إن «التعليم عن بعد» لم يعد يتناسب مع أطفاله.

وقال: «هذا الخيار يبدو أنه سيستغرق مدة طويلة في الهند، وأطفالي يتوقون للعودة إلى المقاعد الدراسية، وهو ما يتوافر لهم في دبي». وقال: «لدي عائلة في دبي، وأفضل الانتقال إلى هذه المدينة التي تجد فيها عائلتي كل شيء، ويمكنها الحصول على كل ما تتطلع إليه».

إقامة ذهبية

وفي الوقت الذي ينتظر فيه معجبو الممثل الهندي سانجاي دوت، عرض أحدث أفلامه في صالات السينما والحامل لعنوان (KGF: Chapter 2)، والمتوقع في سبتمبر المقبل، أعلن الممثل سانجاي دوت، عن انتقاله وعائلته إلى دبي للاستقرار فيها بشكل دائم، ولا سيما بعد حصوله على الإقامة الذهبية فيها، والتي تسلمها بحضور اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

خبر انتقال سانجاي دوت، بدا حاضراً على رأس الأخبار التي تداولتها عديد المواقع المهتمة بالسينما الهندية، والتي أشارت إلى أن عائلة سانجاي «تعيش في دبي في راحة ورفاهية عالية»، مشيرة إلى أن الممثل الذي أنهى جولة العلاج من مرض السرطان، سيبقى موزعاً بين دبي ومومباي، من أجل تصوير مشاهده في الأفلام التي يتعاقد عليها.