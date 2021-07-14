القضاء المصري يُثبت نسب طفلي هالة صدقي ويحكم بسجن زوجها

المصدر: البيان

حكم القضاء المصري بإثبات نسب طفلي الفنانة المصرية هالة صدقي وسجن زوجها شهراً.

وأوضحت محكمة الأسرة في قصر النيل أن القرار جاء بعدما تم رفض الدعوى التي تقدم بها بشأن إنكار نسب طفليه، ولامتناعه عن دفع نفقة قدرها 320 ألف جنيه، وذلك حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

كانت المحكمة قضت، في حكم سابق، بسجن زوج هالة صدقي شهراً لامتناعه عن دفع مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها، وقيمته 155 ألف جنيه.

وظهر الزوج في فيديو وأكد خلاله أنه لن يتنازل عن حقوقه، قائلاً: "أنا مش هتنازل عن أي حاجة، وبستغيث بالنائب العام، أرجوك ساعدني، أنا مش طالب غير حقي، وعايز أعرف دول ولاد مين؟ أنا متأكد طبعاً إنهم ولادي 100%، لكن عايز أعرف مين أمهم وإزاي هي تعمل كده".

وعلقت هالة على تلقيها إنذاراً بالطاعة من زوجها، وقالت: “الراجل بينفرد بقضايا متنوعة مختلفة، يعني عنده الإبداع ده، والحقيقة كل القضايا اللي رفعها، هو مكسبش ولا قضية".