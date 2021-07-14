الفنانة صفية العمري تكشف عن الشائعة التي دمّرت حياتها

المصدر: البيان

كشفت الفنانة صفية العمري، عن شائعة طاردتها لفترات طويلة، قالت إنها دمّرت حياتها، وهي الترويج بأنها أجرت عملية تجميل فاشلة وأسفرت عن تشويه وجهها.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، مساء أمس الثلاثاء، إنها أصيبت بالعصب السابع وظلّت فترات طويلة تعالج منه، وأدى إلى حدوث ارتخاء في العين وشلل في الجزء الأيسر من الوجه.

وأضافت أنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم صاحب الإدارة بواب عمارة، مؤكدة أنها قدمت مشهدًا وهي مريضة وتضع "الشال" على وجهها، حيث جسّدت حالة إصابة بشلل وتجري على الكوبري، فخرج الدور طبيعيًّا، وتابعت: «في الوقت ده، الناس قالوا إني عملت عملية تجميل وفشلت واتشوهت».

وأشارت صفية إلى أن طبيبها كان يحضر أعمال التصوير، مؤكدة أنها تعافت بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة.

وكانت صفية العمري قد ظهرت مؤخرًا، في حفل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الخامسة، وكذا ذلك في نهاية يونيو الماضي.

وخلال المهرجان، توجهت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، بالشكر لصيفة العمري وأيضًا للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والنجمة إلهام شاهين باعتبارهن نماذج ناجحة للمرأة.