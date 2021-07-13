مفاجأة .. سمير غانم لم يمت بفيروس كورونا

المصدر: البيان

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن الفنان الراحل سمير غانم لم يتوف بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وإنما التهاب الفطر الأسود الذي أُصيب به نتيجة انخفاض المناعة وحصوله على الأدوية التي تحوي كورتيزون، مؤكدًا أن الفنان الراحل لم يُعالج داخل مستشفيات وزارة الصحة، جاء ذلك خلال لقاء لبرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الثلاثاء.

وأشار عضو لجنة مكافحة كورونا إلى أن أدوية الكورتيزون لها فائدة وضرر، موضحًا أنها مثبطة لجهاز المناعة الذي يدافع عن الجسم ما يؤدي إلى نشاط أي ميكروب يعيش مع الجسد.