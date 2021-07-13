إصابة كاتبة مسلسل "ليه لأ" بفيروس كورونا للمرة الثانية

المصدر: البيان

أعلنت الكاتبة المصرية مريم نعوم إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للمرة الثانية.

وأوضحت مريم، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، أنها لم تختلط بأحد منذ فترة، ما يعني أنها لم تتسبب في نقل العدو إلى غيرها.

وأكدت أنها تفضّل الانعزال والوحدة وسط كتبها المحببة، واصفةً ذلك بـ"التقوقع المفيد".

يُذكر أن آخر أعمال مريم نعوم مسلسل "ليه لأ 2"، بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، وسارة عبد الرحمن، وسليم مصطفى، وآخرين.

ويرصد والعمل في الجزء الثاني منه حكاية "ندى" التي ترغب في كفالة طفل، لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر.

والمسلسل من سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين ورانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، تحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.