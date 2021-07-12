مصر .. تفاصيل مصرع شقيق الفنان رامي صبري

المصدر: البيان

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

فتبين أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه المصحة لرفضه العلاج وما إن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة فغرق.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وان المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين به له بسوء، وأن المصحة التي تم إيداع شقيق المطرب رامي صبري بها تعمل دون ترخيص وجارٍ فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسؤوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال والد "كريم صبري" إن نجله ظهر عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه ونظافة جسده من السموم فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين مساء السبت الماضي، إلا أنه عقب خروجهم.. رفض البقاء في المصحة وقفز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

كما تبين أن المتوفى مدمن لمخدر الهيروين، حاول ذووه إدخاله المصحة للعلاج فرفض فاختمرت في ذهنه فكرة الهرب وأثناء ملاحقته قفز في الترعة ونظرا لعدم إجادته السباحة غرق ولقي مصرعه في الحال.