«ستيلووتر» ديمون يتألق في مهرجان كان

المصدر: كان - د ب أ

ساعدت ممارسة نجم هوليوود مات ديمون دور الأبوة في الواقع على إجادته دور الأب في التمثيل السينمائي.

وقال ديمون (50 عاماً) من مهرجان كان السينمائي في فرنسا، حيث قدم فيلم الإثارة «ستيلووتر»: «منذ أن أنجبت أطفالاً أصبح الوصول إلى إتقان هذا الدور أسهل بكثير من الناحية العاطفية». ويلعب ديمون دور أب أمريكي في الفيلم يريد إثبات براءة ابنته المسجونة في مرسيليا.

وذكر ديمون الحائز جائزة الأوسكار الذي لديه بالفعل ثلاث بنات: «يمكن لجميع الآباء أن يفهموا أنك تتجاوز بعض الحدود لمساعدة أطفالك».

وأضاف ديمون إن من السهل أن تتعاطف مع هذا الأب حينما يكون لديك أطفال، ويمكن للأب والأم أيضاً التعاطف مع مشاعر مثل الذنب والعار.

هذا ولم يدخل فيلم «ستيلووتر» المنافسة في مهرجان كان السينمائي الدولي.

ولعبت دور الابنة أبيجيل بريسلين التي اشتهرت في السابق من خلال كوميديا «ليتل ميس صن شاين».

أخرج الفيلم توم مكارثي الذي أخرج من قبل الدراما الصحفية الحائزة جائزة الأوسكار أيضاً «بقعة ضوء».

ومن المقرر أن يعرض «ستيلووتر- أو ضد أي شك» وفقاً للترجمة الألمانية، في دور السينما الألمانية في بداية شهر سبتمبر المقبل.