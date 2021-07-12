«بحيرة السلام» لمسرح رأس الخيمة الوطني تبهج الأطفال في العيد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلن مسرح رأس الخيمة الوطني عن عودته لتقديم العروض الفنية من خلال العمل الفني مسرحية «بحيرة السلام»، تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج عبدالله الحريبي، وبطولة نورة علي، محمد عبده، محمد أنور، سارة السعدي، إبراهيم المنصوري، عبدالله أنور، عهود الجسمي، صالح محمد، عدنان البلوشي، محمد جاسم، عبدالعزيز النقبي، محمد الظهوري ومجموعة من المبدعين في إمارة رأس الخيمة.

وعبر سالم الرفاعي رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بعودة الحركة المسرحية وجهود الشباب المبذولة في هذا العمل وإبراز الطاقات الشبابية على خشبة المسرح، وهذه هي أهداف المسرح في تبني المواهب، لافتاً إلى أن هذا العرض يعد مفاجأة العيد للأطفال.

وقالت الشيخة سارة القاسمي: الانضمام للمسرح عبر تجربتي الأولى في التأليف جعلني أبرز مهاراتي في الكتابة وهذا العمل تحديداً، أخذ مني عاماً ونصف عام من الكتابة ليظهر بشكل نهائي جميل، والقادم أفضل.

وقال عبدالله الحريبي مخرج العمل، إن التخطيط الصحيح هو سر نجاح العمل، والجهد الجماعي لكل الفريق بحب، ومن خلال خبرة 16 عاماً في التمثيل في مسرح الطفل أظهرها اليوم مخرجاً أول مرة.

وأضاف: ركزت على إظهار جميع عناصر العرض المسرحي من ملابس وديكور وأغانٍ وإضاءة؛ لأن الطفل يحب البهرجة والألوان وهذا العمل فرصة لجميع الشباب لإبراز المهارات مثل تصميم الاستعراض والمكياج والديكور؛ لأن أبناء المسرح يؤدون وأول مرة كل هذه المهام وخصوصاً الديكور الذي عملنا عليه بتقنية «ثري دي» لمشاهدة ممتعة لهذا العمل بجهود شبابية وأشكر مسرح رأس الخيمة الذي أتاح الفرصة لي في إخراج العمل.