زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز يرد على اتهامها بتعذيب خادمتها

المصدر: البيان

كذّب الفنان المصري أحمد العوضي، الأخبار المتداولة حول اتهام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها، وكتب ردًا مفصلاً في صفحته على فيسبوك حول الأخبار المتداولة.

وكتب أحمد العوضي «الرجاء من السادة الصحفيين زملائي أرسلوا إن الخبر ده وصلهم من رقم دولي ... طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».

وتابع: «انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط احمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (اميتو الباطل بالسكوت عنه)».

وأضاف العوضي: «واعمالا لقول الامام الشافعي .. اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا ...فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحة من ثلاثة ايام ... انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة ... ونبطل اللجان واللجان المضادة .. والافضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير .. فمن الافضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز ... شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف».

واختتم العوضي: «واذا استمرت هذه الحملة سوف اكشف الكثير والكثير .. الى زوجتي الحبيبة انا مساند لك في كل المحن .. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام».