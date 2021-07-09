نجوم الفن في دبي إقامة ذهبية فريدة

المصدر: دبي - غسان خروب

تعرف المدن عشاقها، تدللهم وتربت على أكتافهم، تعد لهم السعادة، وتقدمها لهم في أوعية من الحب، تدعوهم للاستمتاع بالسعادة بين جنباتها.

حيث يسود السلام والتسامح، كذلك هي دبي التي تعودت أن تستقبل زوارها بورود المحبة، وأن تكافئهم ببطاقات من السعادة والفرح، تفتح ذراعيها لهم على امتداد أيام العام، وفي كل مرة تكشف لهم بعضاً من ملامح جمال وجهها، فهي واحة للمبدعين والمواهب، وهي مدينة الفنون، حيث يضيء نجوم الفن ليلها، وهي مدينة العشاق وكل أولئك الذين يبحثون عن الجمال بين جنبات المدن.

في الصيف ترتفع درجة الحرارة، ولكن «دانة الدنيا» تجيد تخفيضها، عبر شواطئها، وطرقاتها الخضراء وأماكنها البهية، التي يحط نجوم الفن على اختلاف ألسنتهم ومنابتهم، رحالهم فيها، لينعشوا أيام صيفهم بلحظات جميلة يوثقونها عبر ذاكرة هواتفهم، وينشرونها على جدران مواقع التواصل الاجتماعي.

البيت الثاني

لا شيء يضاهي المحبة سوى المحبة، كتلك التي تحملها الفنانة جيني أسبر تجاه دبي، فهي دائمة التردد عليها، وتعتبرها بمثابة «بيتها الثاني»، لتحظى جيني أسبر أخيراً، بالإقامة الذهبية، التي تمنحها دبي للمواهب والمبدعين، تقديراً منها لجهودهم وإبداعاتهم.

جيني أسبر، وجهت بوصلتها هذا الصيف ناحية دبي، حيث حطت فيها، مانحة نفسها بعضاً من الدلال، فكان فندق فيرساتشي بلازو بمنطقة الجداف في الخليج التجاري، أولى محطاتها التي نشرتها على صفحات حساباتها في «انستغرام»، حيث وصفت إقامتها بـ«الضيافة المميزة»، لتوجه الشكر إلى دولة الإمارات على منحها الإقامة الذهبية، وكتبت:

«شكراً لدعم المواهب، وأشكر لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي لدعم الفنانين والموهوبين، والشكر موصول إلى المكتب الإعلامي وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)»، وجهة جيني داخل دبي بدت مختلفة، فقد تنقلت بين مناطقها كما ممشى جميرا بيتش ريزيدنتس (جي بي آر)، حيث وثقت زيارتها إلى المكان بمجموعة صور، علقت عليها بالقول: «الحياة مهما كانت مرة، سنجد فيها ما يحليها».

رحلة الإبداع

في دبي، واصل الفنان يعقوب شاهين رحلته في دروب الإبداع وهو الذي اختار الإمارة لتكون مقراً لإجازته، ومحلاً لإطلاق جديده الغنائي «إذنك معك» التي تعد تجربته الأولى في اللهجة الخليجية.

حيث قام يعقوب شاهين الحائز على لقب «أرب أيدول» بتصوير كليب الأغنية الجديدة، في أحضان دبي، وتحديداً في منطقة «فستيفال سيتي»، مستفيداً من سحر المكان والإطلالة المرصعة بالإضاءة الملونة. يعقوب آثر أن يطلق الكليب من دبي، لترى الأغنية النور على حسابه في «انستغرام»، مرفقاً الكليب بتعليق قال فيه: «مثل البحر أنا راضي بالمد وبالجزر راضي». أغنية «إذنك معك» كتبها إيهاب غيث ولحنها محمود أنور، ووزعها موسيقياً جان ماري رياشي، فيما تولى إخراج الكليب المخرج نيكولا طبال.

حصان عربي

وعلى أحد شواطئ دبي، امتطت حسناء بوليوود ديانا أبال، حصاناً عربياً أصيلاً، تاركة لهواء المدينة الفرصة لأن يداعب ضفائرها، وأن يجدلها كيفما شاء، ولكن حسناء بوليوود وهي صاحبة لقب ملكة جمال، ورائدة أعمال، وممثلة، وشخصية تلفزيونية، ومخرجة أيضاً، لم تكتفِ بظهورها على شواطئ دبي، وإنما آثرت أن تشغل رواد «التواصل الاجتماعي» بعد إطلالتها مع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، داخل صالة للألعاب الرياضية، واصفة إياه بأفضل لاعبي العالم، وكتبت: «في الصالة الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم».