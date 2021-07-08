المصدر: دبي - البيان

يطلق مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي، للسنة السابعة على التوالي، بصحبة 10 من المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية، باقة فعاليات ثرية، حيث تتنوع أنشطة مركز السينما العربية وشركائه في المهرجان، بين مشاركات في المهرجان، وإطلاق مجلة السينما العربية، وتقديم جوائز النقاد للأفلام العربية، وجائزة الإنجاز النقدي، وإطلاق قائمة الـ 101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان كان بالترتيب الأبجدي: راديو وتلفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، Telescope Film (الولايات المتحدة الأمريكية).

وضمن فعاليات المهرجان، توجد «فيلم كلينك وLagoonie Film Production»، بفيلم «ريش»، الذي يشاركان في إنتاجه. فيلم المخرج عمر الزهيري ينافس في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، كما تنافس شركة MAD Solutions، في برنامج نصف شهر المخرجين، بفيلم «البحر أمامكم» للمخرج إيلي داغر، الذي تتولى الشركة مهام توزيعه في العالم العربي.