مستشار السيسي يكشف عن مرض أصاب دلال عبد العزيز منعها من مغادرة المستشفى

المصدر: البيان

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة "متلازمة كوفيد طويل الأمد"، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، أن عبد العزيز تعاني من شيء اسمه "بوست كوفيد سندروم"، وهو مصطلح علمي طبي، يأتي ما بعد الشفاء من فيروس كورونا، ولكنه يعتبر من الحالات القليلة أو النادرة.

وكان تاج الدين قد أكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن، ردا على سؤال مقدم البرنامج حول نسبة تعافي المرضى المصابين بتليف الرئتين بعد إصابتهم بكورونا، مثل الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي، قائلا إن نسبا قليلة من الحالات تصل من 10% إلى 15% هي التي تظل تعاني من بعض الأعراض عقب التعافي من كورونا، التي تشمل وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وبذل مجهود أقل، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة، وهذه التليفات قد تشفى سريعا في بعض الحالات، وهناك حالات تحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي مرة أخرى.