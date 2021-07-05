ميمي جمال تحسم الجدل حول عودتها إلى التمثيل

المصدر: البيان

حسمت الفنانة المصرية ميمي جمال الجدل المثار حول عودتها إلى التمثيل وتراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته في يناير الماضي.

وأوضحت ميمي، في تصريحات لموقع صحيفة "الشروق"، أنها تراجعت بالفعل عن قرار الاعتزال، مشيرةً إلى أن ذلك لا يعنى أنها فتحت الباب لتقبل أي دور فني يُعرض عليها.

وقالت إنها ترشحت للمشاركة في بطولة مسلسل "السيدة زينب"، لكنها رفضت الدور بعد قراءة السيناريو، لافتةً إلى أن الدور لم يكن ملائماً لها ولمسيرتها الفنية الطويلة.

وأضافت أنها لم تتعاقد على المسلسل كما تداولت بعض وسائل الإعلام، مؤكدةً أنها حتى هذه اللحظة لم تعد للتمثيل على أرض الواقع.

واعترفت أنها تفتقد الوقوف أمام الكاميرا، وأن هذه حقيقة لا يمكن لأي فنان أن ينكرها، موضحةً أن هناك حالة عشق بين الممثل والكاميرا تظل معه طوال عمره.

وذكرت أن هذا العشق لا يعنى أنها مستعدة للتنازل عن اسمها وتاريخها لمجرد الوقوف أمام الكاميرا، مبينةً أن قرار عودتها للتمثيل مرهون بشروط خاصة جداً، أهمها تقديم دور يليق بها وباسمها الذي كافحت سنوات طويلة لصنعه.