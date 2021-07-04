«هو سمير عامل إيه؟».. دلال عبد العزيز تطلب زيارة سمير غانم

المصدر: دبي – البيان

قالت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يوما، إذ تعاني من تليف شديد بالرئة.

وأوضحت المصادر أن دلال طلبت عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى، فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي. وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

ويشار إلى أن الفنانة المصرية لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها النجم سمير غانم رغم مرور 44 يوما على وفاته وتخشى عائلتها إبلاغها بوفاته حتى الآن خوفا على حالتها الصحية، بينما توجه كلما أفاقت سؤالا واحداً لابنتيها إيمي أو دنيا: «هو سمير عامل إيه؟».