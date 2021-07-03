ادفع 2 مليون جنيه وإلا.. تفاصيل ابتزاز حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب

المصدر: دبي- البيان

أكد الفنان المصري حسام حبيب أنه تمت مساومته مادياً عن الفيديو المسرب لوالده ضده وضد زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، حيث قامت فتاة بالتواصل معه عبر الفيسبوك، ثم الواتساب قبل النشر، قائلة له «لقد حدث حديث بيني وبين والدك» وأرسلت له جزءاً من التسجيل.

وكشف حسام حبيب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الفتاة طلبت منه مبلغ 2 مليون جنيه وإلا فإنها ستنشر التسجيل في وسائل التواصل، فرد عليها " تعالي إلي وخذي الـ 2 مليون ونزليه".

وأردف حسام «قامت الفتاة بإرسال جزء من التسريبات التي قامت بتسجيلها، ولم تكن من الأجزاء المذاعة، بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته، وذلك لكي يتم ابتزازي أكثر وأن القادم أثقل، وقالت الفتاة إن لديها مجموعة أخرى من الفيديوهات لم تنشر بعد».

وأكمل الفنان «ليس لدي ما يتم ابتزازي به وأنا هنا أتحدث ليس عن نفسي لا زوجتي، بل موضوع أكبر بكثير من هذا، وأنا بحذر كل الشباب أن يتم استدراجهم لهذا».