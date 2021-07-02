سمية الخشاب: "مش فاضية للزواج"
كشفت الفنانة المصرية سمية أسرار تعاونها مع المغنى عمر كمال في أول مهرجان تعاونا فيه الثنائي، خاصة وأن أغنيتهما "أوعدك" لاقت صدى كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أنها تركز في عملها حاليا ولا تفكر في الزواج.
وتحدثت سمية الخشاب عن مسلسلها الأخير "موسى"، وأنها تفاجأت بشكل كبير من نجاح شخصية "حلاوتهم" غير المتوقع، حيث إن هذا النجاح جعلها تسترجع ذكريات مسلسل ريا وسكينة الذي لاقى رواجاً كبيرا أيضاً عند جمهور سمية، مشيرة إلى أنها ستدخل السباق الرمضاني القادم بعمل درامي قوي، وفقا لليوم السابع.
وأضافت سمية الخشاب: "على السوشيال ميديا كل يوم بيجوزوني ويطلقوني، وبصراحة أنا دلوقتي مركزة في شغلي، ومش فاضية للجواز، وأنا عندي طاقة إيجابية من النجاحات الأخيرة عايزة استغلها في الشغل بس".
يذكر أن سمية الخشاب قد طرحت أغنيتها الجديدة "أوعدك"، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ أيام والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول.