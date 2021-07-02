سمية الخشاب: "مش فاضية للزواج"

كشفت الفنانة المصرية سمية أسرار تعاونها مع المغنى عمر كمال في أول مهرجان تعاونا فيه الثنائي، خاصة وأن أغنيتهما "أوعدك" لاقت صدى كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أنها تركز في عملها حاليا ولا تفكر في الزواج.



وتحدثت سمية الخشاب عن مسلسلها الأخير "موسى"، وأنها تفاجأت بشكل كبير من نجاح شخصية "حلاوتهم" غير المتوقع، حيث إن هذا النجاح جعلها تسترجع ذكريات مسلسل ريا وسكينة الذي لاقى رواجاً كبيرا أيضاً عند جمهور سمية، مشيرة إلى أنها ستدخل السباق الرمضاني القادم بعمل درامي قوي، وفقا لليوم السابع.



وأضافت سمية الخشاب: "على السوشيال ميديا كل يوم بيجوزوني ويطلقوني، وبصراحة أنا دلوقتي مركزة في شغلي، ومش فاضية للجواز، وأنا عندي طاقة إيجابية من النجاحات الأخيرة عايزة استغلها في الشغل بس".



يذكر أن سمية الخشاب قد طرحت أغنيتها الجديدة "أوعدك"، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ أيام والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول.

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