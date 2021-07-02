بعد الحكم بسجن زوجها.. أول تعليق للفنانة هالة صدقي

المصدر: البيان

أشادت الفنانة هالة صدقي بنزاهة القضاء المصري بعد صدور الحكم بسجن زوجها، لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لابنيهما التي بلغت مليوناً ومئة ألف جنيه (70 ألف دولار أمريكي).

وقالت هالة، في تصريحات لموقع "بوابة أخبار اليوم": "توقعت أن زوجي سيخرج على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بتشويه صورتي كعادته مع كل حكم قضائي لصالحي، وبالفعل هذا ما حدث".

وأضافت أنه خرج ليشكك في نسب ابنيه، في محاولة بائسة منه لتشويه سمعتها، مؤكدةً أنها قادرة على الدخول في حرب ونزاعات معه، لكنها تخشى من عودة المشكلات على ابنيها بالسلب.

وذكرت أنه يستغل عدم إقامته في مصر، مشيرةً إلى أنها لذلك لا تستطيع ملاحقته قضائياً فيما يدَّعيه.