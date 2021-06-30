شاهد.. الملكة إليزابيث تزور مصنعاً في إسكتلندا

المصدر: البيان

قامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والأمير وليام بجولة في مصنع للمشروبات الغازية في إسكتلندا أول امس الإثنين. وزارت الملكة وحفيدها مصنع "إيه جي بار" في كمبرناولد، حيث تنتج الشركة صودا "إيرن برو"، لافتتاح منشأة المعالجة الجديدة الخاصة بها.

سافرت الملكة إلى إسكتلندا في زيارتها السنوية كجزء من أسبوع هوليرود، الذي يقام كل صيف ويحتفل بـ "الثقافة والإنجاز والمجتمعات الإسكتلندية".

وفي نفس الجولة، حضر الأمير وليام مع جدته الملكة حفل المفاتيح على الفناء الأمامي لقصر "هوليرود هاوس" في إدنبرة.

وتعتبر هذه أول رحلة للملكة إليزابيث إلى إسكتلندا بدون زوجها الأمير فيليب، الذي توفي في 9 أبريل عن عمر يناهز 99 عاما، بحسب "يورونيوز".