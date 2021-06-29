حسام حبيب يفجر مفاجأة كبيرة حول التسجيل المنسوب لوالده

المصدر: البيان

فجر حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب مفاجأة كبيرة حول صحة التسجيل المنسوب لوالده في الفترة الأخيرة، مؤكداً صحة التسجيل.

وقال حسام حبيب، إن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين وكان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.



وأكد، أنه تزوجت شيرين عبد الوهاب وهي أنجح واحدة في الوطن العربي ولا تحتاج لأحد.

وأوضح :" وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دي لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتي حتى أقرب الناس لي"

وأضاف : إن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذيني. وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني، كفاية وحسبي الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر أنا قادر أجيب حقي بالقانون حتى لو كان قريب مني، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللى مخلفني ومنفصلين وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسريباً صوتياً منسوباً لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج سرا على زوجته شيرين عبدالوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي خطة والد حسام حبيب لزواج نجله سراً على شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، كما اعترف فيه بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

من جهته، نفى والد حسام حبيب علاقته بالتسريب الصوتي قائلاً: "كل ما أثير هو كذب وافتراء .. وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، ده مش صوتي.