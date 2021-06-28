حقيقة خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وأزمة التسجيل

المصدر: البيان

شهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب ، خاصة مع انتشار تسجيل منسوب لحبيب.

وفي هذا الصدد أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وحما الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة التسجيل المنسوب له، والذي نشره أحد المواقع الإخبارية العربية، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، من دون أن يكون هناك اي تصريح او رد من شيرين عبدالوهاب، حسام حبيب.

ونقل موقع"مصراوي" عن حبيب قوله : "أي عاقل سيعرف أن هذا الكلام مُفبرك والمقصود به خراب البيوت".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

جدير بالذكر أن حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، التزما الصمت ولم يخرجا حتى الآن بالتصريح بشأن الأمر.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

وذكرت صيحفة صدى البلد أن أسباب الخلاف بين الفنان حسام حبيب والمطربة شيرين تعود إلى رغبته الدائمة في السيطرة على كل أعمالها وهو ما كانت ترفضه شيرين .

وكشفت كواليس خاصة بشأن هذه الخلافات حيث إن شيرين قامت بطلب التدخل من صديقها المطرب أحمد سعد لحل أزمتها مع حسام ، والذي بدوره نشب خلاف بينهم بسبب قيام حسام بضرب شيرين .

لم يكتف حسام بذلك بل قام بالتحكم في جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتدخل في كل كبيرة وصغيرة في عملها ، حيث إنه كان أحد أسباب قيامها بنفي تعاقدها على أى عمل رمضاني في الموسم الماضي على الرغم أنها كانت تعاقدت وسجلت أغنية تتر مسلسل غادة عبد الرازق " لحم غزال".