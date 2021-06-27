علا غانم: نادمة على تقديم هذا الفيلم

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية علا غانم عن العمل الفني الذي ندمت على تقديمه، موضحةً أن فيلم "أحاسيس" هو أكثر الأعمال التي تشعر بالندم عليه.

وقالت علا، خلال لقائها مساء أمس على شاشة قناة "أون"، إنها كانت تقدم الكثير من الأعمال في وقت قصير لتلبي متطلبات بناتها، مشيرةً إلى أن العامل المادي كان ضاغطاً عليها.

وأضافت أنها كانت تضطر أحياناً إلى الموافقة على أعمال لم تقتنع بها، لافتةً إلى أنها قدمت كثيراً من الأعمال التي لم ترضَ عنها.

وتابعت: "أكتر فيلم ندمانة عليه فيلم (أحاسيس)، بيضايقني وما بحبش أشوفه، وكنت مجبرة عليه، وكان ممكن أقدم نفس الرسالة بطريقة تانية، وبالفعل اضايقت من نفسي بسببه، ولو عاد بي الزمن لم أقم بدوري فيه".

ووعدت بأنها لن تفعل مثل ذلك أبداً، مؤكدةً أن المسؤولية انتهت ولديها عملها الخاص، لذلك ستستمتع الفترة المقبلة بالعمل فقط.