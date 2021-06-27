نقابة المهن الموسيقية في مصر تمنع حمو بيكا من الغناء

المصدر: البيان

منعت نقابة المهن الموسيقية في مصر مؤدي المهرجانات حمو بيكا من الغناء خلال أي حفلات في بلاده.

وأصدرت النقابة قراراً بوقف إصدار أي تصاريح عمل لبيكا، لعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة، وذلك بحسب ما ذكرت "بوابة أخبار اليوم".

وجاء القرار على خلفية إحياء حمو حفلاً غنائياً، الخميس الماضي، بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، متحدياً قرارات النقابة.

وتجري النقابة، برئاسة الفنان هاني شاكر، تحقيقات مع المسؤول عن إخراج تصاريح العمل لحمو بيكا على الرغم من قرار النقابة.

كان بيكا قد رسب في اختبارات نقابة الموسيقيين بشأن الانضمام إلى عضويتها، ولم يحصل على تصريح مزاولة المهنة.