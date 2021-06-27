«مهرجان أسوان» يعلن أفضل مئة فيلم عن المرأة

المصدر: أسوان - د ب أ

تواصلت بمدينة أسوان التاريخية في صعيد مصر أمس، عروض وفعاليات النسخة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وهي الدورة التي تقام في الفترة من 24 وحتى 29 الجاري، بمشاركة 33 دولة. وتنعقد اليوم ندوة منتدى نوت لقضايا المرأة، كما يشهد المهرجان ندوة خاصة حول السينما والتكنولوجيا، فيما تتواصل عروض الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان.

وبحسب بيان، فإن المهرجان سيعلن خلال دورته الحالية، قائمة بأفضل مئة فيلم للمرأة، وذلك على مدار تاريخ السينما المصرية والعربية، وهي القائمة التي اختيرت من قبل 70 من نقاد السينما المصريين والعرب، والعرب المقيمين ببلاد المهجر. ومن المنتظر أن يصدر المهرجان كتاباً وثائقياً، يتضمن مجموعة دراسات ومقالات للنقاد الـ 70 المشاركين في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل مئة فيلم عربي للمرأة.

إلى ذلك، يصدر المهرجان في نسخته الخامسة، التقرير السنوي الثاني عن صورة المرأة في السينما العربية، وهو التقرير الذي يصدر للعام الثاني على التوالي، وذلك بإشراف الناقدة والكاتبة المصرية، انتصار الدردير. ويرصد التقرير من خلال مجموعة من الدراسات والمقالات أوضاع المرأة بوصفها موضوعاً للأفلام، وكذلك أدوارها في تلك الصناعة، وما واجهته من عثرات، وما حققته من نجاحات وانتصارات.