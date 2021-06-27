نجوم الفن يتباهون بجمال دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في دبي تنتصر الثقافات، فتحت سقفها تعيش أكثر من مئتي جنسية، تنطق بكل لغات الدنيا، لتبدو من خلالها «دانة الدنيا» أشبه بحديقة غناء، يقصدها الجميع، يجولون في شوارعها وأروقتها، حيث يجدون فيها كل ما يطمحون إليه، يقصدها المشاهير، تجدهم يتمددون على شواطئها، ويلتقطون صوراً لهم بين أيقوناتها المعمارية، يعبرون دائماً عن مدى عشقهم للنجمات التي تضيء ليل دبي، التي أصبحت وجهة «صيفية» لكل النجوم العرب، الذين يتباهون بما تنعمه عليهم دبي من جمال خلاب. في هذا الصيف، ترحب دبي بالجميع، تفتح لهم أبواب قلبها، تدعوهم لأن يعيشوا بسلام في ظلها، في وقت لا تزال العديد من مدن العالم تغلق الأبواب على نفسها، الأمر الذي جعل من دبي واحة جميلة، يحط فيها الجميع رحالهم. بنظرة خاطفة على «انستغرام» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، يمكن لك أن تكتشف طبيعة الحياة التي يعيشها النجوم في دبي، التي مدت سحرها على العالم أجمع.

وفي الوقت الذي يرافق فيه محمد رمضان «نمراً» في أحد الأماكن بدبي، بدت الفنانة نبيلة عبيد، تعيش أجمل لحظاتها في دبي، بعد منحها الإقامة الذهبية فيها.

جلسة تصوير

الفنانة سمية الخشاب، سارت على الدرب ذاته، وحطت رحالها في دبي، التي اختارتها مكاناً لإنجاز «جلسة تصوير خاصة». سمية التي دأبت على الإشادة بـ «دانة الدنيا» ووصفها بـ «الأقرب إلى قلبها»، أطلت أخيراً في منطقة مارينا دبي، ومن قبلها في صحراء دبي، أما الفنانة منة فضالي، فقد بدت مستمتعة بأجواء شواطئ دبي، حيث علقت على مجموعة الصور التي نشرتها على «انستغرام» بـ «أحلى يوم وأحلى إمارات».

حالة الاستمتاع تلك، اتسع نطاقها لتشمل أيضاً الفنان محمود حجازي، الذي نشر صورة تجمعه مع اللاعب البرازيلي رونالدينيو في منطقة الحبتور سيتي، حيث جمعتهما لعبة «البلياردو» معاً، وعلق حجازي بالقول: «طلع لاعب بلياردو كمان.. وليس كرة فقط»، والأمر ذاته انسحب على الفنان ماجد المصري، الذي يقضي حالياً إجازته الصيفية في أحضان «دانة الدنيا»، حيث بادر إلى نشر مجموعة من الصور التي تجمعه مع لاعب فريق ريال مدريد البرازيلي مارسيلو فييرا، والمنتج المصري محمد حامد والفنانة روجينا والفنان أشرف زكي، معلقاً بالقول: «سعيد برؤيتكم في دبي.. دبي تجمعنا».

إجازة صيفية

واختار نقيب الفنانين المصريين د. أشرف زكي، دبي مكاناً لقضاء إجازته الصيفية، حيث وصل الإمارة برفقته زوجته روجينا، التي بادرت إلى نشر مجموعة من الصور التي تجمعها مع زوجها في أماكن مختلفة من دبي مثل منطقة نخلة جميرا ووسط دبي، وعلقت عليها بالقول: «أحلى إجازة في أحلى مكان.. دبي». أما الفنانة الأردنية مي سليم، فقد اختارت لها فستاناً أسود اللون، لتظهر فيه بإحدى مناطق دبي، حيث التقطت صوراً لها أمام سيارة فارهة ذات لون أصفر، وتأتي هذه الإطلالة بعد إعلان مي عن حصولها على الإقامة الذهبية في دبي.