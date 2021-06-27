الكشف عن طبيعة مرض جيهان السادات

المصدر: البيان

كشف الإعلامي المصري خيري رمضان عن طبيعة مرض جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، موضحاً أنها تعاني من مياه على الرئة.

وقال خيري، مساء أمس، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" الذي تبثه قناة "القاهرة والناس"، إن الحالة الصحية لجيهان السادات مستقرة بعد دخولها العناية المركزة إثر تعرُّضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "جيهان السادات تعاني من مياه على الرئة، والحالة الصحية اليوم مستقرة بشكل أكبر".

ونوَّه بالدور العظيم الذي قامت به جيهان، إذ مثلت المرأة المصرية، واصفاً إياها بالشخصية المفكرة.

وأكد أنها تسكن وجدان الشعب المصري ولها تاريخ يستحق الاحترام، متمنياً لها الشفاء العاجل.