موسيقار مصري يكشف حلم عبد الحليم حافظ الذي لم يتحقق

المصدر: البيان

كشف الموسيقار المصري هاني شنودة عن الحلم الذي تمناه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وحال الموت دون تحقيقه.

وأوضح شنودة، في حوار له أمس مع "بوابة أخبار اليوم"، أن عبد الحليم كان يطمح إلى تكوين فرقة غنائية بقيادته، يغني من خلالها وخلفه بعض الأصوات كي يسمعه العالم بثوب جديد.

وقال إن الإعلامي مفيد فوزي هو من اصطحبه إلى بيت عبد الحليم أول مرة، مشيراً إلى أن الفنان الراحل كان معجباً بعزفه واشترى له آلة "أورج" جديدة ليعزف عليها ألحان أجمل أغنياته.

وأضاف أن عبد الحليم عرض عليه فكرة إنشاء الفرقة الغنائية فوافق، لافتاً إلى أنه بدا متحمساً لهذا الحلم الكبير.

وذكر أن الاتفاق بينهما شمل تلحين بعض الأغنيات الجديدة له، مؤكداً أن القدر لم يمهل عبد الحليم لتحقيق ذلك، إذ ذهبت روح "العندليب" إلى بارئها.