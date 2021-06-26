الفنانة دلال عبدالعزيز شفيت من كورونا وهذا سبب أزمتها الصحية

المصدر: البيان

شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة دلال عبد العزيز تحسناً نسبياً وفق ما كشفه مصدر طبي لصحيفة الوطن.

وقال المصدر الطبي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الفنانة تتواجد حاليا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطء بعض الشيء، مشيرا إلى أنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتابع الطبيب المشرف على الحالة أنها حتى الآن، لا تعلم بوفاة زوجها، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وتكون الإجابة بطمأنتها.

وأشار إلى التشديد من قبل أهلها على عدم إعلامها بخبر وفاة زوجها، حتى لا يحدث مضاعفات لحالتها الصحية.

الجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، أصيبت بفيروس كورونا، في شهر مايو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية وإصابتها بضيق في التنفس، ما استدعى دخولها العناية المركزة.