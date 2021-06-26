مصر .. تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات

المصدر: البيان

كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات زوجة، واصفا حالتها الصحية بالحرجة.

ودعا محمد أنور عصمت السادات الشعب المصري "مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات"، وفقا لليوم السابع.

وأكد السادات أن الزيارة ممنوعة تماما عن جيهان السادات حتى لأقرب الأقربين لها، مضيفا: أبناؤها يطمئنون عليها بالنظر من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجون، وهي مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة ".

ووجه السادات الشكر للأطباء الذين بالمركز الطبي الذي تمكث فيه جيهان السادات، مضيفا: من الناحية الطبية فإن "الأطباء يتابعون حالة جيهان السادات ويقدمون لها كل ما يمكن تقديمه من الناحية الطبية ولكن الشفاء بيد الله، ولذلك ندعو أهالينا من الشعب المصري مواصلة الدعاء وأن يمن عليها بالشفاء".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى أزمة صحية شديدة، أودعت على أثرها بغرفة الرعاية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبيرة لتدخل في رحلة علاج.