إلهام شاهين تكشف عن حالة دلال عبدالعزيز الصحية بعد زيارتها

المصدر: دبي - البيان

زارت الفنانة المصرية إلهام شاهين الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن دلال عبدالعزيز لا تزال بحاجة للتواجد بالرعاية المركزة العادية وليس عزل لحاجتها للأكسجين، حتى تتعافى تماما وتعود لصحتها وعافيتها بشكل كامل.

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات على هامش ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة، "قمت بزيارتها وشوفتها من 3 أيام واطمأنيت عليها وقعدت معاها، وهي تعافت من كورونا ولكن هناك تداعيات شوية، وحولها بناتها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما قاعدين معاها".

وهنأت إلهام شاهين، الفنانة دنيا سمير غانم لتكريمها بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وقالت، "دنيا بنتي ومبسوطة بتكريمها وفرحانة بها وبمشوارها الفني".