محمد سامي ومي عمر يحصلان على الإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن المخرج وكاتب السيناريو المصري محمد سامي، وزوجته مي عمر، عن حصولهما على الإقامة الذهبية في الإمارات.

وعبر الزوجان عن شكرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، ولهيئة الثقافة والفنون على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين.

وقال المخرج محمد سامي في حسابه بـ "إنستغرام"، "كل الشكر والاحترام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلى الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا، تحية من القلب إلى هذه البلد العظيمة الجميلة ودائما في تطور و ازدهار وأمان هي وبلدي العظيمة مصر".

بدورها كتبت الفنانة المصرية مي عمر عبر حسابها بـ "إنستغرام"، "خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دوله الإمارات العربية المتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين، حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا".