عازف الكلارينت كنان العظمة يتألق في مهرجان أبوظبي بألمانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم مهرجان أبوظبي 2021، يومي الجمعة 18 والأحد 20 من الشهر الجاري، بمشاركة جماهيرية واسعة، فعالية موسيقية عالمية جديدة لأسطورة العزف على الكلارينت السوري كنان العظمة، الحائز جائزة «أوبوس كلاسيك» الألمانية العريقة للموسيقى الكلاسيكية عام 2019، في قاعة «بيير بوليز سال» في العاصمة الألمانية برلين.

وتأتي الفعالية في إطار رؤية واستراتيجية المهرجان، التي تهدف إلى نشر المنجز الفني والإرث الموسيقي العربي في مختلف دول العالم، عبر مبادراته التي تدعم الأعمال الموسيقية الجديدة لكبار الفنانين والمبدعين العرب في الخارج.

وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ المهرجان لعب منذ انطلاقته في عام 2004، دوراً محورياً في تقدير الإبداع والاحتفاء بالمبدعين، مكرساً شراكاته الثقافية الاستراتيجية في تقديم العديد من الأعمال الفنية؛ من أعمال الإنتاج والتكليف الحصري وأعمال العرض الأول عربياً وعالمياً.

وقالت: «إن رؤيتنا في تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع وعاصمة للثقافة والفنون، تسهم في رسم ملامح مستقبل الموسيقيين والفنانين العرب، عبر منحهم فرص عرض أعمالهم للجمهور العالمي في أشهر المسارح الدولية».

رسالة

وعن التعاون المشترك، قال كنان العظمة، الخبير والمؤلف الموسيقي وعازف الكلارينت، «سعيد بالتعاون مرة أخرى مع كيان بحجم مهرجان أبوظبي، الذي بات يحمل رسالة الأمل في مواجهة التحديات التي عصفت بالعالم في ظل جائحة كوفيد 19؛ ليكون بمثابة طوق النجاة لقطاع الثقافة والفنون على كافة الأصعدة في ظل حالة الركود الحالية»، مضيفاً «أن المهرجان خلال الأعوام الماضية حمل مشاعل النور والتسامح إلى العالم عبر مختلف الفعاليات والعروض الموسيقية، ليمد جسور التلاقي بين البشر على اختلاف أعراقهم ولغاتهم».