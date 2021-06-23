سحر دبي حكاية ألق تروي شغف نجوم الفن

المصدر: دبي - غسان خروب

نحو دبي وجه عدد من نجوم الفن بوصلتهم، ليحطوا رحالهم في قلب المدينة التي طالما احتضنتهم ووفرت لهم كل ما يبحثون عنه، ومع بدء أيام الصيف، آثر العديد من النجوم قضاء إجازاتهم اعلى شواطئ «دانة الدنيا»، وفي أحضان أماكنها الترفيهية، التي يتسع نطاقها كثيراً، في وقت حل بعضهم ضيوفاً على الإمارة من أجل استكمال أعمالهم الفنية، مستفيدين من مجموعة الخيارات الإبداعية التي توفرها لهم دبي.

إقامة ذهبية

«البيان» رصدت حركة النجوم بين ثنايا «دانة الدنيا»، لا سيما أولئك الذين اختاروا دبي محطة رئيسية لإجازاتهم الصيفية. على رأس القائمة وقف الفنان محمد رمضان الذي وجه طائرته نحو مطار دبي الدولي، قادماً من بلده مصر، فلم يكد ينتهي من المشاركة في حفل تخرج ابنته «كنزي» من المرحلة التمهيدية في المدرسة، حيث نشر مقطعاً مصوراً على «انستغرام» يوثق اللحظة التي تمت على إيقاع أغنيته «يا حبيبي» التي صورها في دبي، حتى استقل طائرته متوجهاً إلى «دانة الدنيا» التي سبق وأن منحته الإقامة الذهبية، رمضان وثق رحلته إلى دبي بمجموعة صور نشرها على «انستغرام»، يطالع فيها مجلة فوغ التي احتل غلافها، معلقاً عليها بالقول: «مسافراً إلى مدينتي دبي»، حتى الآن لم تتضح ملامح الأنشطة التي سيقوم بها رمضان خلال فترة تواجده في دبي، إلا أن المتوقع أن يقضيها في عدد من أماكن دبي الترفيهية.

واقع خيالي

ومن المالديف إلى دبي، مسافة قطعتها الفنانة نسرين طافش، التي حطت أخيراً في رحاب «دانة الدنيا»، من أجل استكمال إجازتها الصيفية، لتترك نسرين لأشعة شمس دبي فرصة مغازلة ملامح وجهها، حيث كانت نسرين قد أطلت على جمهور متابعي حسابها في «انستغرام» في صباح وردي ارتدت فيه فستاناً أبيض اللون، لتقول لهم: «الخيال غير موجود.. كل فكرة هي واقع.. صباح النسرين».

وبعد مشاركتها في حفل بولغاري في ميلانو، آثرت الفنانة المصرية مي عمر، أن تحط رحالها في دبي، لاستلام إقامتها الذهبية التي منحت لها ولزوجها المخرج محمد سامي، حيث توجهت مي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على منحها الإقامة الذهبية، كما توجهت أيضاً بالشكر إلى هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين.

أجندة

في المقابل، لم تغادر الابتسامة ملامح الفنان اللبناني زياد برجي، طوال فترة تواجده في استوديوهات الفنان الإماراتي فايز السعيد «ساوند أند ميديا برودكشن»، والتي كانت على رأس أجندة زيارته لدبي التي حط فيها أخيراً قادماً من لبنان. برجي سعى لتوثيق لقائه مع الفنان فايز السعيد بدبي، والذي انضم إليه المخرج سيف الشيخ نجيب، وبسام الترك، في حين سعى السعيد إلى تشويق جمهوره لتوقع سبب زيارة برجي لاستوديوهاته، حيث أشارت معظم التوقعات إلى وجود تعاون فني قريب بين النجمين.