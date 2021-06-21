الفنان عمرو وهبة يعلن تطوراً في حالة دلال عبد العزيز

المصدر: دبي ــ البيان

كشف الفنان الشاب عمرو وهبة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، حيث أكد في تعليق لسؤال المطرب الشاب علي الألفي عن تطورات حالتها الصحية، قائلاً "مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر".

وشارك الفنان عمرو وهبة صوراً جديدة له عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز من كواليس مسلسل "في بيتنا روبرت"، وفقا لموقع صدى البلد.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

ونشر الإعلامي رامي رضوان صوراً للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه في إنستغرام، قائلا: "‬‏‪اللهم اكتب لها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرم بعمل عمره باسمها اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب.